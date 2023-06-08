Заняло примерно месяц: с оккупированной территории вернули еще одного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. С временно оккупированной части Луганской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 14-летнего Павла. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет УНН.
Детали
В апреле сестра 14-летнего мальчика, Анастасия, обратилась в министерство с просьбой помочь вернуть ее брата с временно оккупированной территории Луганской области.
“В свое время девушка переехала из Лисичанска в Днепр. Брат остался на временно оккупированных территориях. Недавно парень стал круглым сиротой. Его поместили в приют в Луганске”, - говорится в сообщении.
Анастасия узнала об этом и решила как можно быстрее забрать парня. Она оформила опеку по упрощенной процедуре, которая действует в Украине на период военного положения.
«На днях Анастасия и Павел вместе вернулись в Украину. В целом весь процесс возвращения занял примерно месяц. Вместе им пришлось преодолеть непростой путь. Но воссоединение семьи стоило того», - отметили в ведомстве.
Дополнение
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец накануне сообщал, что российские спецслужбы планируют вывезти украинских детей с новооккупированных территорий в Крым.