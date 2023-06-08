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Зайняло приблизно місяць: з окупованої території повернули ще одну дитину

Київ • УНН

 • 161915 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. З тимчасово окупованої Луганщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річного Павла. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише УНН.

Зайняло приблизно місяць: з окупованої території повернули ще одну дитину

Деталі

У квітні сестра 14-річного хлопчика, Анастасія, звернулася до міністерства з проханням допомогти повернути її брата з тимчасово окупованої території Луганщини.

“Свого часу дівчина переїхала з Лисичанська до Дніпра. Брат залишився на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно хлопець став круглим сиротою. Його помістили до притулку в Луганську”, - йдеться в повідомленні.

Анастасія дізналася про це та вирішила якнайшвидше забрати хлопця. Вона оформила опіку за спрощеною процедурою, яка діє в Україні на період воєнного стану.

«Днями Анастасія й Павло разом повернулися в Україну. Загалом увесь процес повернення зайняв приблизно місяць. Разом їм довелося подолати непростий шлях. Але возз’єднання родини було того варте», — зазначили у відомстві.

Доповнення

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець напередодні повідомляв, що російські спецслужби планують вивезти українських дітей з новоокупованих територій до Криму.

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