Зайняло приблизно місяць: з окупованої території повернули ще одну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. З тимчасово окупованої Луганщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річного Павла. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише УНН.
Деталі
У квітні сестра 14-річного хлопчика, Анастасія, звернулася до міністерства з проханням допомогти повернути її брата з тимчасово окупованої території Луганщини.
“Свого часу дівчина переїхала з Лисичанська до Дніпра. Брат залишився на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно хлопець став круглим сиротою. Його помістили до притулку в Луганську”, - йдеться в повідомленні.
Анастасія дізналася про це та вирішила якнайшвидше забрати хлопця. Вона оформила опіку за спрощеною процедурою, яка діє в Україні на період воєнного стану.
«Днями Анастасія й Павло разом повернулися в Україну. Загалом увесь процес повернення зайняв приблизно місяць. Разом їм довелося подолати непростий шлях. Але возз’єднання родини було того варте», — зазначили у відомстві.
Доповнення
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець напередодні повідомляв, що російські спецслужби планують вивезти українських дітей з новоокупованих територій до Криму.