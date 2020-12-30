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Всегда был сторонником того, чтобы в УПЛ играли 16 команд - Грозный поддержал позицию УАФ

Киев • УНН

 • 10798 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Расширение УПЛ с 12 до 14 команд - положительное решение. Оно уже привело к тому, что стали появляться такие команды как "Колос", "Рух", "Ингулец", которые строят собственные стадионы. Об этом, подводя итоги футбольного года, рассказал украинский функционер, заслуженный тренер по футболу Вячеслав Грозный, передает УНН со ссылкой на портал болельщиков "Команда 1".

Всегда был сторонником того, чтобы в УПЛ играли 16 команд - Грозный поддержал позицию УАФ

"Да, отношусь к этому положительно (расширение УПЛ с 12 до 14 команд - ред). Более того, я всегда был сторонником того, чтобы в УПЛ было даже 16 команд. Считаю, что несколько лет назад чемпионат был сокращен до 12 команд нецелесообразно. Кому-то так было выгодно. Считаю, что в эти годы мы потеряли часть футболистов, которые не хотели играть в "Первой лиге", а в УПЛ было мало команд. Сейчас же, мы видим, что появились такие команды, как "Рух", президент которого строит суперсовременную базу, "Колос", который построил свой собственный стадион, также арену сводит "Ингулец". Если появляется инфраструктура, клубы с финансами, от этого все только выиграют", - сказал он.

Грозный добавил, что считает целесообразным убрать лимит на легионеров в нашем чемпионате.

"Все равно сейчас клубы покупают мало иностранцев, а в еврокубках нет лимита на легионеров. Тогда нам не придется натурализовать иностранцев, а те же и "Динамо", и "Шахтер" все равно продолжат доверять украинцам, хотя в играх УПЛ им не должно быть забронировано место в составе", - пояснил функционер.

Напомним, поэтапное расширение УПЛ до 14 и потом до 16 команд инициировал президент УАФ Андрей Павелко. В июне он отметил, что это "решение остается неизменным".

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