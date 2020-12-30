Завжди був прихильником того, щоб в УПЛ грали 16 команд - Грозний підтримав позицію УАФ

"Так, ставлюся до цього позитивно (розширення УПЛ з 12 до 14 команд - ред). Більше того, я завжди був прихильником того, щоб в УПЛ було навіть 16 команд. Вважаю, що кілька років тому чемпіонат був скорочений до 12 команд недоцільно. Комусь так було вигідно. Вважаю, що у ці роки ми втратили частину футболістів, які не хотіли грати у "Першій лізі", а в УПЛ було мало команд. Зараз же, ми бачимо, що з'явилися такі команди, як "Рух", президент якого будує суперсучасну базу, "Колос", який побудував свій власний стадіон, також арену зводить "Інгулець". Якщо з'являється інфраструктура, клуби з фінансами, від цього всі тільки виграють", - сказав він.

Грозний додав, що вважає за доцільне прибрати ліміт на легіонерів у нашому чемпіонаті.

"Все одно зараз клуби купують мало іноземців, а в єврокубках немає ліміту на легіонерів. Тоді нам не доведеться натуралізувати іноземців, а ті ж і "Динамо", і "Шахтар" все одно продовжать довіряти українцям, хоча в іграх УПЛ їм не повинно бути заброньовано місце у складі", - пояснив функціонер.

Нагадаємо, поетапне розширення УПЛ до 14 і потім до 16 команд ініціював президент УАФ Андрій Павелко. У червні він зазначив, що це "рішення залишається незмінним".