Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В среду на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны пройдет мокрый снег и дождь, на остальной территории страны осадков не ожидается. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"21 ноября на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8°", - говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
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Температура ночью 3-5 градусов мороза, на востоке ожидается 5-7 градусов мороза; днем от 0 градусов мороза до 2 градусов тепла, на крайнем юге ожидается 5-7 градусов тепла.
Как сообщал УНН, с начала ухудшения погодных условий 14 ноября в столице из-за гололеда травмировались 192 человека, в том числе 24 ребенка.