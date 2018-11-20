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Завтра в Україні очікується мокрий сніг і дощ

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У середу на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни пройде мокрий сніг і дощ, на решті території країни опадів не очікується. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.

"21 листопада на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 3-5 градусів морозу, на сході очікується 5-7 градусів морозу; вдень від 0 градусів морозу до 2 градусів тепла, на крайньому півдні очікується 5-7 градусів тепла.

Як повідомляв УНН, з початку погіршення погодних умов 14 листопада у столиці через ожеледицю травмувалися 192 людини, у тому числі 24 дитини.

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