Завтра в Украине ожидается аномальная жара до +36°: где именно

Детали

По словам синоптиков, в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в юго-западных областях до 36°, в восточных и Сумской областях 26-31°", - сообщили в Укргидрометцентре.

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