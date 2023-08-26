Завтра в Украине ожидается аномальная жара до +36°: где именно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, а кроме того - еще и аномальная жара до +36°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По словам синоптиков, в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
"Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в юго-западных областях до 36°, в восточных и Сумской областях 26-31°", - сообщили в Укргидрометцентре.
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