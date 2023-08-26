Завтра в Україні очікується аномальна спека до +36°: де саме

Деталі

За словами синоптиків, у західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

"Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південно-західних областях до 36°, у східних і Сумській областях 26-31°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цьогорічний липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень