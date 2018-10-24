Завтра в Украине пройдут дожди

"25 октября в Украине облачно, в большинстве областей дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 4-9 °, в южных областях местами 8-13°. На высокогорье Карпат мокрый снег, метели, порывы ветра 25-29 м/с; температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​2-4 ° тепла", - говорится в сообщении.



Кроме того, в ГСЧС добавили Киевской области25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с мокрым снегом.



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"Усиление ветра до 15-20 м/с", - подчеркнули спасатели.



Как сообщал УНН, высокогорье Карпат в пределах Закарпатской области засыпает мокрым снегом, до ночи он может усилиться до снега, а температура снизится до 5 градусов ниже нуля. При этом на утро четверга в высокогорье ожидается до 20 сантиметров снега. Уже к выходным потеплеет.



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Напомним, синоптик предупредила об интенсивных осадках до конца года.