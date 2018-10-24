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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 50509 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114409 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122425 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161773 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150639 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139470 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129888 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 176801 просмотра

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Завтра в Украине пройдут дожди

Завтра в Украине пройдут дожди

Киев  •  УНН

 • 8218 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Завтра, 25 октября, в Украине облачно, в большинстве областей дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 17-22 м/с. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25 октября в Украине облачно, в большинстве областей дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 4-9 °, в южных областях местами 8-13°. На высокогорье Карпат мокрый снег, метели, порывы ветра 25-29 м/с; температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​2-4 ° тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС добавили Киевской области25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

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"Усиление ветра до 15-20 м/с", - подчеркнули спасатели.

Как сообщал УНН, высокогорье Карпат в пределах Закарпатской области засыпает мокрым снегом, до ночи он может усилиться до снега, а температура снизится до 5 градусов ниже нуля. При этом на утро четверга в высокогорье ожидается до 20 сантиметров снега. Уже к выходным потеплеет.

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Напомним, синоптик предупредила об интенсивных осадках до конца года.

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