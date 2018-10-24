Завтра в Україні дощитиме

"25 жовтня в Україні хмарно, у більшості областей дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 17-22 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 4-9°, у південних областях місцями 8-13°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг, хуртовини, пориви вітру 25-29 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-4° тепла", - сказано у повідомлені.



Крім того, у ДСНС додали, що на Київщині 25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.



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"Посилення вітру до 15-20 м/с", - підкреслили рятувальники.



Як повідомляв УНН, високогір'я Карпат у межах Закарпатської області засипає мокрим снігом, до ночі він може посилитися до снігу, а температура знизиться до 5 градусів нижче нуля. При цьому на ранок четверга у високогір'ї очікується до 20 сантиметрів снігу. Уже до вихідних потеплішає.



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Нагадаємо, синоптик попередила про інтенсивні опади до кінця року.