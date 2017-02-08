Завтра в Киеве ожидается до 20 градусов мороза

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 февраля ночью в столице ожидается понижение температуры до около 20 градусов мороза, днем ​​- 10-12 градусов, на дорогах местами гололедица. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщалось ранее, ближайшие двое суток в Украине будет холодная погода, однако уже на выходных ожидается существенное ослабление морозов - на 5-10 градусов. В ближайшие ночи начнутся прояснения, поэтому ночные минимумы составят от 16 до 22 градусов с отметкой "минус", в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях минимумы будут 23-27 мороза, дневная температура будет 7-14 мороза. В западных и южных областях несколько меньший мороз, ночью от 10 до 16 градусов с отметкой "минус", днем ​​2-8 градусов мороза", - отметили в Гидрометцентре.

Также синоптики сообщили, что в Закарпатской области будут наблюдаться самые высокие температуры, ночью - 2-8 мороза, а днем ​​от 1 до 6 градусов с отметкой "плюс".