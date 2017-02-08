Завтра в Києві очікується до 20 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Завтра, 9 лютого, у столиці очікується зниження температури до близько 20 градусів морозу, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 9 лютого вночі в столиці очікується зниження температури до близько 20 градусів морозу, вдень — 10-12 градусів, на дорогах місцями ожеледиця. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Як повідомлялося раніше, найближчі дві доби в Україні буде холодна погода, проте вже на вихідних очікується відчутне послаблення морозів — на 5-10 градусів. У найближчі ночі почнуться прояснення, тому нічні мінімуми становитимуть від 16 до 22 градусів з позначкою “мінус”, в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях мінімуми будуть 23-27 морозу, денна температура буде 7-14 морозу. У західних та південних областях дещо менший мороз, вночі від 10 до 16 градусів з позначкою “мінус”, вдень 2-8 градусів морозу“, — зазначили в гідрометцентрі.
Також синоптики повідомили, що на Закарпатті спостерігатимуться найвищі температури, вночі — 2-8 морозу, а вдень від 1 до 6 градусів з позначкою “плюс”.