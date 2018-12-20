Завтра в Киеве небольшой снег и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Завтра, 21 декабря, синоптики прогнозируют в Киеве небольшие осадки преимущественно в виде снега и местами гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.
"В Киеве 21 декабря небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Завтра в столице ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днем около 0", - говорится в сообщении.
Напомним, на автодорогах государственного значения в Сумской, Луганской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами гололедица, в большинстве западных областей дороги местами заснеженные, но проезд на дорогах государственного значения обеспечен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик сообщил, когда в Украине потеплеет