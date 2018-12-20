Завтра в Києві невеликий сніг і ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Завтра, 21 грудня, синоптики прогнозують в Києві невеликі опади переважно у вигляді снігу і місцями ожеледицю. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає УНН.
"У Києві 21 грудня невеликі опади переважно у вигляді снігу, подекуди слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Завтра у столиці вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5 морозу, вдень близько 0", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на автодорогах державного значення у Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями ожеледиця, у більшості західних областей дороги місцями засніжені, але проїзд на дорогах державного значення забезпечено.
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