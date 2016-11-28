Завтра в Брюсселе могут состояться консультации относительно механизма приостановления "безвиза" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во вторник, 29 ноября в Брюсселе может состояться триалог о механизме приостановления действия безвизового режима. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Триалог о механизме приостановления безвиза состоится завтра", - написал он.
Напомним, необходимым условием для введения безвизового режима для Украины является утверждение Евросоюзом механизма его приостановления.