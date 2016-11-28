Завтра в Брюсселі можуть відбутися консультації щодо механізму призупинення "безвізу" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У вівторок 29 листопада у Брюсселі може відбутися тріалог щодо механізму призупинення дії безвізового режиму. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Тріалог щодо механізму призупинення безвізу відбудеться завтра”, — написав він.
Нагадаємо, необхідною умовою для запровадження безвізового режиму для України є затвердження Євросоюзом механізму його призупинення.