Завтра в Брюсселі можуть відбутися консультації щодо механізму призупинення "безвізу" - ЗМІ

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У вівторок 29 листопада у Брюсселі може відбутися тріалог щодо механізму призупинення дії безвізового режиму. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.