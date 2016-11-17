Завтра в большинстве областей Украины ожидается гололедица

По прогнозам Укргидрометцентра, 18 ноября на дорогах западных, северных и центральных областей, а также Киева и области местами гололедица.

В областях Украины, где держится снежный покров, возможно возникновение гололеда на дорогах, а также на неубранных участках тротуаров.