Завтра в більшості областей України очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Завтра, 18 листопада, у західних, північних та центральних областях, а також в Києві та області на дорогах очікується ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За прогнозами Укргідрометцентру, 18 листопада на дорогах західних, північних та центральних областей, а також Києва та області місцями ожеледиця.
В областях України, де тримається сніговий покрив, можливе виникнення ожеледиці на дорогах, а також на неприбраних ділянках тротуарів.