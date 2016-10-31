Завтра во Львове будут отмечать 98-ю годовщину образования ЗУНР

В частности, львовяне возложат цветы к могилам борцов за независимость Украины. Состоится панихида. Также по городу пройдет шествие студенческой молодежи, общественных организаций и активных жителей города к мемориалу украинских сечевых стрельцов на Яновском кладбище.

Начало формирования колонны - в 13.00 перед памятником Ивану Франко. Сформированная колонна отправится в 13.30 по маршруту: ул. Университетская, 1 - ул. Ноябрьского Чина - ул. Гоголя - ул. Т. Шевченко - Яновское кладбище (Мемориал Украинских сечевых стрельцов). После там состоится общественное вече. По маршруту шествия ситуативно перекроют движение транспорта.