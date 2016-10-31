Завтра у Львові відзначатимуть 98-му річницю утворення ЗУНР
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Завтра, 1 листопада, у Львові традиційно відбудуться урочистості до 98-ї річниці Листопадового чину й створення ЗУНР. Про це проінформували у прес-службі Львівської міської ради, повідомляє УНН.
Зокрема, львів’яни покладуть квіти до могил борців за незалежність України. Відбудеться панахида. Також містом пройде хода студентської молоді, громадських організацій та активних мешканців міста до меморіалу Українським січовим стрільцям на Янівському кладовищі.
Початок формування колони – о 13.00 перед пам’ятником Іванові Франку. Сформована колона вирушить о 13.30 за маршрутом: вул. Університетська, 1 – вул. Листопадового Чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівське кладовище (Меморіал Українських січових стрільців). Опісля там відбудеться громадське віче. За маршрутом ходи ситуативно перекриють рух транспорту.