Завтра в Киеве активисты выступят против проекта Трудового кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Завтра активисты будут пикетировать заседание комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, выступая против проекта Трудового кодекса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской организации ВО "Свобода".
"Свобода", "Национальный корпус" и "Правый Сектор" выступят против проекта Трудового кодекса. 11 апреля 2017 состоится пикетирование заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Националисты и профсоюзные активисты выступят против проекта Трудового кодекса и планов принять его во втором чтении.
По словам активистов, "на заседании комитета состоится очередная попытка внести несвязанные с трудовым правом гендерные вопросы".
Отмечается, что акция начнется в 13:30 на ул. Грушевского, 18/2.
Как сообщал УНН, 10 апреля около 50 активистов вышли на митинг против российских банков в Киеве.