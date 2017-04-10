Завтра в Киеве активисты выступят против проекта Трудового кодекса

"Свобода", "Национальный корпус" и "Правый Сектор" выступят против проекта Трудового кодекса. 11 апреля 2017 состоится пикетирование заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Националисты и профсоюзные активисты выступят против проекта Трудового кодекса и планов принять его во втором чтении.

По словам активистов, "на заседании комитета состоится очередная попытка внести несвязанные с трудовым правом гендерные вопросы".

Отмечается, что акция начнется в 13:30 на ул. Грушевского, 18/2.

Как сообщал УНН, 10 апреля около 50 активистов вышли на митинг против российских банков в Киеве.