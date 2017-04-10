Завтра у Києві активісти виступлять проти проекту Трудового кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Завтра активісти пікетуватимуть засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, виступаючи проти проекту Трудового кодексу, передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської організації ВО "Свобода".
"Свобода", "Національний корпус" та "Правий Сектор" виступлять проти проекту Трудового кодексу. 11 квітня 2017 року відбудеться пікетування засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. Націоналісти та профспілкові активісти виступлять проти проекту Трудового кодексу і планів ухвалити його у другому читанні.
Як відзначили активісти, "на засіданні комітету відбудеться чергова спроба внести непов'язані з трудовим правом гендерні питання".
Зазначається, що акція розпочнеться о 13:30 на вул. Грушевського, 18/2.
Як повідомляв УНН, 10 квітня близько 50 активістів вийшли на мітинг проти російських банків у Києві.