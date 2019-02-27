Завтра суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Мангера В.М. подозреваемого в совершении уголовного преступления предусмотренного ст.27 (виды соучастия), п.п4, 6, 11, 12 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено на 28 февраля 2019 в 14 ч. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31 -А (зал судебных заседаний №1)", - говорится в сообщении.



Напомним, Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщал УНН, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.