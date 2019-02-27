Завтра суд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Завтра Шевченківський районний суд міста Києва розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
"На розгляд до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Мангера В.М. підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.27 (види співучасті), п.п4, 6, 11, 12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Судове засідання з розгляду зазначеного клопотання призначено на 28 лютого 2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А (зал судових засідань №1)", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владислав Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Як повідомляв УНН, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.