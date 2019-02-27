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Завтра будет идти снег в двух регионах Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Завтра в Украине без осадков лишь днем на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11°. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"1 марта на Левобережье и в Карпатском регионе небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков; в большинстве областей температура снизится и составит в течение суток от 1° мороза до 4 ° тепла, на Закарпатье и в южной части днем 4-9° тепла. 2 марта будет преобладать погода без осадков, лишь в восточных областях с небольшим снегом, температура ночью 3-8 ° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до минус 11°, днем 0-6° мороза, лишь на западе и юге страны до 3° тепла. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, завтра и послезавтра в большинстве областей порывы 15-20 м/с", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что завтра в Киевской области без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогнозы на первые дни весны.

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