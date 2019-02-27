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Завтра сніжитиме в двох регіонах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Завтра в Україні без істотних опадів лише вдень на сході та північному сході країни невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Правобережжі 6-11°. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"1 березня на Лівобережжі та в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів; в більшості областей температура знизиться і становитиме протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в південній частині вдень 4-9° тепла. 2 березня переважатиме погода без опадів, лише у східних областях з невеликим снігом; температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах та на півночі Лівобережжя до мінус 11°, вдень 0-6° морозу, лише на заході та півдні країни до 3° тепла.
Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, завтра та післязавтра у більшості областей пориви 15-20 м/с", - повідомили у прес-службі. 

Синоптики додали, що завтра на Київщині без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогнози на перші дні весни. 

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