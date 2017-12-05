Завтра прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для Саакашвили - Луценко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины завтра подаст в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для задержанного экс-председателя Одесской ОГА Саакашвили. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент.
"Господину Саакашвили будет предъявлено 256 статья (УК), санкция которой позволяет нам и мы это намерены сделать завтра в суде, ходатайствовать о круглосуточный домашний арест с браслетом. Именно такие намерения следствия на данный момент", - подчеркнул он.
Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти .
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.