Завтра прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для Саакашвили - Луценко (дополнено)

"Господину Саакашвили будет предъявлено 256 статья (УК), санкция которой позволяет нам и мы это намерены сделать завтра в суде, ходатайствовать о круглосуточный домашний арест с браслетом. Именно такие намерения следствия на данный момент", - подчеркнул он.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти .

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.