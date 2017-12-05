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Завтра прокуратура клопотатиме про цілодобовий домашній арешт для Саакашвілі - Луценко (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України завтра подасть до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для затриманого екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав під час брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Пану Саакашвілі буде пред’явлена 256 стаття (ККУ), санкція якої дозволяє нам і ми це маємо намір зробити завтра в суді, клопотати про цілодобовий домашній арешт із браслетом. Саме такі наміри слідства на цей момент", - наголосив він.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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