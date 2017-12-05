Завтра прокуратура клопотатиме про цілодобовий домашній арешт для Саакашвілі - Луценко (доповнено)

"Пану Саакашвілі буде пред’явлена 256 стаття (ККУ), санкція якої дозволяє нам і ми це маємо намір зробити завтра в суді, клопотати про цілодобовий домашній арешт із браслетом. Саме такі наміри слідства на цей момент", - наголосив він.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.