Завтра наступает год Желтой Свиньи, символизирующей плодородие

"5 февраля вступит в свои права Желтая, или Земляная Свинья. Год Свиньи имеет изначально стихию Воды, которая в Китае имеет черный или темно-синий цвет. Она символизирует честь и достоинство, способность преодолевать препятствия, достигать поставленных целей", - отметила астролог.



По ее словам, в нынешнем году к стихии Воды прибавляется характеристика Земли. "Эти стихии дружат друг с другом и являют собой символ плодородия", - добавила астролог.



Напомним, в течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, в течение которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.