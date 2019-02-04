Завтра настає рік Жовтої Свині, що символізує родючість

"5 лютого вступить в свої права Жовта, або Земляна Свиня. Рік Свині має спочатку стихію Води, яка в Китаї має чорний або темно-синій колір. Вона символізує честь і гідність, здатність долати перешкоди, досягати поставлених цілей", - зазначила астролог.



За її словами, в нинішньому році до стихії Води додається характеристика Землі. "Ці стихії дружать один з одним і являють собою символ родючості", - додала астролог.



Нагадаємо, протягом 2019 року будуть спостерігатися 4 сприятливих періоди, протягом яких можна починати і реалізовувати важливі справи, тоді як несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування.