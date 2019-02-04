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Завтра настає рік Жовтої Свині, що символізує родючість

Завтра настає рік Жовтої Свині, що символізує родючість

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Наступаючий завтра рік Жовтої, або Земляної Свині несе символ родючості. Про це повідомила доктор астропсихології і інтегративної психологи Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.

"5 лютого вступить в свої права Жовта, або Земляна Свиня. Рік Свині має спочатку стихію Води, яка в Китаї має чорний або темно-синій колір. Вона символізує честь і гідність, здатність долати перешкоди, досягати поставлених цілей", - зазначила астролог.

За її словами, в нинішньому році до стихії Води додається характеристика Землі. "Ці стихії дружать один з одним і являють собою символ родючості", - додала астролог.

Нагадаємо, протягом 2019 року будуть спостерігатися 4 сприятливих періоди, протягом яких можна починати і реалізовувати важливі справи, тоді як несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування.

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