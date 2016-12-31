Завтра в Кировоградской области проведут в последний путь погибшего бойца АТО
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В г.Помошная в Кировоградской области завтра, 1 января, простятся с 21-летним погибшим воином АТО Олегом Стасием, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу городского совета.
Прощание состоится в 13:00 на Центральной площади города Помошная.
"В связи с трагедией просим всех жителей города воздержаться от новогодних фейерверков", - отметили в городском совете.
Напомним, 29 декабря этого года в зоне АТО от разрыва гранаты погиб 21-летний военнослужащий из пгт Помошная Олег Стасий .