Завтра на Кіровоградщині проведуть в останню путь загиблого бійця АТО
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. У м.Помічна на Кіровоградщині завтра, 1 січня, попрощаються з 21-річним загиблим воїном АТО Олегом Стасієм, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу міської ради.
Прощання відбудеться о 13:00 на Центральній площі міста Помічна.
"У зв'язку з трагедією просимо усіх жителів міста утриматися від новорічних феєрверків", − зауважили в міській раді.
Нагадаємо, 29 грудня цього року в зоні АТО від розриву гранати загинув 21-річний військовослужбовець із смт Помічна Олег Стасій.