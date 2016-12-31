Завтра на Кіровоградщині проведуть в останню путь загиблого бійця АТО

Прощання відбудеться о 13:00 на Центральній площі міста Помічна.

"У зв'язку з трагедією просимо усіх жителів міста утриматися від новорічних феєрверків", − зауважили в міській раді.

Нагадаємо, 29 грудня цього року в зоні АТО від розриву гранати загинув 21-річний військовослужбовець із смт Помічна Олег Стасій.