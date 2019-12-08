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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 12530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103922 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77906 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103877 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116420 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147445 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Завтра будут объявлены участники первого концессионного конкурса

Завтра будут объявлены участники первого концессионного конкурса

Киев  •  УНН

 • 7676 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В понедельник, 9 декабря, состоится объявление участников первого концессионного конкурса в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

"9 декабря 2019 в 14:00 по результатам приема заявок на участие в концессионном конкурсе в порту "Херсон" состоится совместный брифинг Министра инфраструктуры Владислава Криклия, советника Международной финансовой корпорации Акнур Джуматовой и руководителя проектного офиса SPILNO Тараса Бойчука", - говорится в сообщении.

Состоится объявления компаний, которые были преквалифицированны и подали конкурсные предложения для участия в концессионном конкурсе в порту "Херсон", разъяснения дальнейшей процедуры определения победителя конкурса, планы Министерства инфраструктуры по концессионным проектам в 2020 году.

Напомним, морской порт "Херсон" должен стать первым переданным в концессию объектом в рамках пилотного проекта. Следующим, как ожидается, станет морпорт "Ольвия". Кроме того, в концессию планируют передать железнодорожный вокзал на станции Дарница в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что перечень объектов для передачи на концессию будет утвержден к середине 2020 года.

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