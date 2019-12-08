Завтра будут объявлены участники первого концессионного конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В понедельник, 9 декабря, состоится объявление участников первого концессионного конкурса в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.
"9 декабря 2019 в 14:00 по результатам приема заявок на участие в концессионном конкурсе в порту "Херсон" состоится совместный брифинг Министра инфраструктуры Владислава Криклия, советника Международной финансовой корпорации Акнур Джуматовой и руководителя проектного офиса SPILNO Тараса Бойчука", - говорится в сообщении.
Состоится объявления компаний, которые были преквалифицированны и подали конкурсные предложения для участия в концессионном конкурсе в порту "Херсон", разъяснения дальнейшей процедуры определения победителя конкурса, планы Министерства инфраструктуры по концессионным проектам в 2020 году.
Напомним, морской порт "Херсон" должен стать первым переданным в концессию объектом в рамках пилотного проекта. Следующим, как ожидается, станет морпорт "Ольвия". Кроме того, в концессию планируют передать железнодорожный вокзал на станции Дарница в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что перечень объектов для передачи на концессию будет утвержден к середине 2020 года.