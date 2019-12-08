Завтра будуть оголошені учасники першого концесійного конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У понеділок, 9 грудня, відбудеться оголошення учасників першого концесійного конкурсу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства інфраструктури України.
“9 грудня 2019 року о 14:00 за результатами прийому заявок на участь у концесійному конкурсі у порту „Херсон“ відбудеться спільний брифінг Міністра інфраструктури Владислава Криклія, радника Міжнародної фінансової Корпорації Акнур Джуматової та керівника проектного офісу SPILNO Тараса Бойчука”, — йдеться у повідомленні.
Відбудеться оголошення компаній, які були прекваліфіковані та подали конкурсні пропозиції для участі у концесійному конкурсі у порту “Херсон”, роз’яснення подальшої процедури визначення переможця конкурсу, плани Міністерства інфраструктури щодо концесійних проектів у 2020 році.
Нагадаємо, морський порт “Херсон” має стати першим переданим в концесію об’єктом в рамках пілотного проекту. Наступним, як очікується, стане морпорт “Ольвія”. Крім того, в концесію планують передати залізничний вокзал на станції Дарниця у Києві.
Президент України Володимир Зеленський очікує, що перелік об’єктів для передачі на концесію буде затверджений до середини 2020 року.