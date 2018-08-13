Завод "ФФУ Продакшн" выполнил предписание НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. ООО "ФФУ Продакшн" выполнило предписание Национального агентства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в части предоставления информации о функционировании предприятия. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook, передает УНН.
"Как и обещали, выполнили предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На запрос ведомства предоставили исчерпывающую информацию по функционированию нашего предприятия", - говорится в заметке.
Директор "ФФУ Продакшн" Андрей Бондаренко выразил надежду, что предоставленные заводом сведения пригодятся инспекторам Агентства при проведении ими плановых проверок.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что ООО "ФФУ Продакшн" абсолютно отрыт к сотрудничеству, и готов к конструктивному диалогу по всем вопросам, которые интересуют проверяющие органы", - заявил он.
Напомним, как сообщал УНН, на закупку услуг в травяного завода ФФУ нет никаких жалоб.
Также напомним, сеть "подорвало" видео с кадрами завода ФФУ.