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Завод "ФФУ Продакшн" выполнил предписание НАПК

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. ООО "ФФУ Продакшн" выполнило предписание Национального агентства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в части предоставления информации о функционировании предприятия. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook, передает УНН.

Завод "ФФУ Продакшн" выполнил предписание НАПК

"Как и обещали, выполнили предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На запрос ведомства предоставили исчерпывающую информацию по функционированию нашего предприятия", - говорится в заметке.

Директор "ФФУ Продакшн" Андрей Бондаренко выразил надежду, что предоставленные заводом сведения пригодятся инспекторам Агентства при проведении ими плановых проверок.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что ООО "ФФУ Продакшн" абсолютно отрыт к сотрудничеству, и готов к конструктивному диалогу по всем вопросам, которые интересуют проверяющие органы", - заявил он.

Напомним, как сообщал УНН, на закупку услуг в травяного завода ФФУ нет никаких жалоб.

Также напомним, сеть "подорвало" видео с кадрами завода ФФУ.

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