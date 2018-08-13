Завод "ФФУ Продакшн" виконав припис НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. ТОВ "ФФУ Продакшн" виконало припис Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції в частині надання інформації про функціонування підприємства. Про це повідомила прес-служба підприємства на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Як і обіцяли, виконали припис Національного агентства з питань запобігання корупції. На запит відомства надали вичерпну інформацію щодо функціонування нашого підприємства", - йдеться у дописі.
Директор "ФФУ Продакшн" Андрій Бондаренко висловив сподівання, що надані заводом відомості стануть у нагоді інспекторам Агентства під час проведення ними планових перевірок.
"Ще раз хочу наголосити, що ТОВ "ФФУ Продакшн" абсолютно відритий до співпраці, і готовий до конструктивного діалогу з усіх питань, які цікавлять перевіряючі органи", - заявив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на закупівлю послуг у трав’яного заводу ФФУ немає жодних скарг.
Також нагадаємо, мережу "підірвало" відео із кадрами заводу ФФУ.