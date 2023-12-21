Завысил расходы при строительстве Подольского моста на 24 млн грн: и.о. директора коммунального предприятия сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении исполняющему обязанности руководителя коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в служебной халатности во время строительства Подольского моста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

По данным следствия, в апреле 2017 года коммунальное предприятие и генподрядчик заключили договор о выполнении работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

Установлено, что в июне 2023 года между КП, генподрядчиком и подрядной организацией были подписаны акты приемки выполненных строительных работ работ с расходами на эксплуатацию машин и механизмов (дизельных компрессоров, кранов, насосов, буровой установки и т. п.) по завышенным ценам.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, завышение расходов на аренду указанных машин и механизмов составляет более 24 млн грн - указали в прокуратуре.

Кроме того, следствие получило доказательства дальнейшего перечисления указанных средств на предприятия с признаками фиктивности под видом закупки хозяйственных товаров, запчастей и т.д., для перевода в наличные и распределения между фигурантами.

На счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты.

В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка действиям других участников преступления, указали в прокуратуре.

Напомним,

В июне директор коммунального предприятия получил подозрение по делу о растрате 104 миллионов гривен при строительстве Подольского моста через Днепр.