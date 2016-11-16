Завышенные счета в платежках пересмотрят в Киеве - В.Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Завышенные счета за жилищно-коммунальные услуги в платежках украинцев будут пересмотрены в Киеве. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Согласно комментариям Киевэнерго, это (завышенные счета в платежках - ред.) возникло в связи с ошибкой и часть жителей, которые пользуются услугами по центральному отоплению и горячему водоснабжению получили недостаточно адекватные начисления", - сказал он.
По словам В.Кистиона, об этой ситуации сообщили КГГА и руководство Киевэнерго.
"На сегодня все платежки, которые были направлены потребителям, будут пересмотрены. Остальное количество потребителей, которые еще не получили (платежки - ред.), они будут откорректированы и приведены к тем объемам, которые были реально потреблены жителями", - подчеркнул он.
Напомним, вице-премьер П.Розенко сообщил, что в Киеве и в Одесской области гражданам прислали счета с завышенными тарифами на коммунальные услуги.