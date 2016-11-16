Завищені рахунки у платіжках будуть переглянуті у Києві - В.Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Завищені рахунки за житлово-комунальні послуги у платіжках українців будуть переглянуті у Києві. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"За коментарями Київенерго, це (завищені рахунки у платіжках - ред.) виникло у зв'язку з помилкою і частина мешканців, які користуються послугами з центрального опалення і гарячого водопостачання отримали не досить адекватні нарахування", - сказав він.
За словами В.Кістіона, про цю ситуацію повідомили КМДА і керівництво Київенерго.
"На сьогодні всі платіжки, які були направлені споживачам, будуть переглянуті. Решта кількість споживачів, які ще не отримали (платіжки - ред.), вони будуть відкореговані і приведена до тих обсягів, які були реально спожиті мешканцями", - наголосив він.
Нагадаємо, віце-прем'єр П.Розенко повідомив, що у Києві та на Одещині громадянам надіслали рахунки із завищеними тарифами на компослуги.