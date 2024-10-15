Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника
Киев • УНН
Завершено следствие в отношении бывшего и.о. директора коммунального предприятия Полтавщины. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и незаконном отчуждении имущества на сумму более 14 млн грн.
Завершено следствие по делу в отношении бывшего и.о. директора коммунального предприятия Полтавщины, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам в размере 12,7 млн грн. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Детали
По информации, в июне 2020 года он заключил соглашение с частным обществом на сумму 1,89 млн грн без разрешения областного совета, осознавая, что предприятие не сможет вернуть эти средства.
Директор также подписал "Мировое соглашение", которое обязывало предприятие вернуть долг или передать недвижимое имущество. Без согласия владельца он отчуждал 6 производственных зданий, стоимость которых превышает 14 млн грн по рыночным оценкам. 29 мая 2024 года должностному лицу объявлено подозрение по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.
Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа10 сентября 2024, 02:08 • 102528 просмотров