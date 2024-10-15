Завершено слідство у справі про мільйонні збитки для громади Полтавщини через зловживання чиновника
Київ • УНН
Завершено слідство щодо колишнього в.о. директора комунального підприємства Полтавщини. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та незаконному відчуженні майна на суму понад 14 млн грн.
Завершено слідство у справі щодо колишнього в.о. директора комунального підприємства Полтавщини, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків у розмірі 12,7 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратуру, передає УНН.
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За інформацією, у червні 2020 року він уклав угоду з приватним товариством на суму 1,89 млн грн без дозволу обласної ради, усвідомлюючи, що підприємство не зможе повернути ці кошти.
Директор також підписав "Мирову угоду", що зобов'язувала підприємство повернути борг або передати нерухоме майно. Без згоди власника він відчужив 6 виробничих будинків, вартість яких перевищує 14 млн грн за ринковими оцінками. 29 травня 2024 року посадовцю оголошено підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
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