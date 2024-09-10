Ексначальнику відділу освіти на Сумщині оголошено підозру: зловживання службовим становищем при закупівлі газу
Київ • УНН
На Сумщині колишньому начальнику відділу освіти повідомлено про підозру через зловживання службовим становищем при закупівлі газу. Він уклав договір, а потім підписав додаткові угоди, що призвело до переплати на 151 604,12 грн.
На Сумщині ексначальнику відділу освіти повідомлено про підозру через зловживання службовим становищем при закупівлі газу. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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Під керівництвом Білопільської окружної прокуратури Сумської області колишньому начальнику відділу освіти Білопільщини оголошено підозру.
Він уклав договір із ТОВ на постачання природного газу, а через кілька днів підписав додаткові угоди, збільшивши вартість газу з 6749,1 грн до 11384,03 грн за 1000 куб. м. Це призвело до переплати на 151 604,12 грн, що порушило інтереси держави.
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