Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

На Сумщине экс-начальнику отдела образования сообщено о подозрении из-за злоупотребления служебным положением при закупке газа. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Под руководством Белопольской окружной прокуратуры Сумской области бывшему начальнику отдела образования Белопольщины объявлено подозрение.

Он заключил договор с ООО на поставку природного газа, а через несколько дней подписал дополнительные соглашения, увеличив стоимость газа с 6749,1 грн до 11384,03 грн за 1000 куб. м. Это привело к переплате на 151 604,12 грн, что нарушило интересы государства.

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