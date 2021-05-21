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Благодаря вакцинам от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров - исследование

Киев • УНН

 • 15344 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Благодаря открытию и производству вакцин от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров, которые тесно связаны с производством препарата. Их общее состояние достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Благодаря вакцинам от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров - исследование

Цитата:

"Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты", - говорится в заявлении.

Детали

По данным представителей коалиции некоммерческой организации (НКО) People's Vaccine Alliance, которая борется за равный и бесплатный доступ граждан всех стран к вакцинам, общий доход миллиардеров составляет 19,3 млрд долларов.

Среди новых миллиардеров, которые получили свое состояние благодаря распространению вакцин, оказались:

Стефан Бансель - генеральный директор Moderna (4,3 млрд долл.)
Угур Сахин - генеральный директор и соучредитель BioNTech (4 млрд долл.)
Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель в Moderna (2,2 млрд долл.)
Нубар Айефан - глава Moderna (1,9 млрд долларов)
Хуан Лопес-Бельмонте - глава компании ROVIm, которая производит и упаковывает вакцины Moderna (1,8 млрд долл.)
Роберт Лангер - ученый, основатель и инвестор в Moderna (1,6 млрд долл.)
Чжу Тао - соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics (1,3 млрд долл.)
Эту Дунса - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1,2 млрд долл.)
Мао Хуиньхоа - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1 млрд долл.)

Также в исследовании упоминается о еще восьмерых людях, которые уже были миллиардерами, и увеличили доходы на 32,2 млрд долл., благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.

Добавим

Международный валютный фонд в пятницу обнародовал предложение на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы положить конец пандемии COVID-19. План предусматривает проведение вакцинации не менее 40% населения всех стран мира к концу 2021 года и не менее 60% населения на первую половину 2022 года.

По данным портала Ourworldindata, который отслеживает статистику по разным глобальным проблемам, по всему миру использовано уже более 1,5 млрд доз вакцин от коронавируса.

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