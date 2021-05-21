Благодаря вакцинам от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров - исследование

КИЕВ. 21 мая. УНН. Благодаря открытию и производству вакцин от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров, которые тесно связаны с производством препарата. Их общее состояние достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews.