Завдяки вакцинам від коронавірусу в світі з'явилося дев'ять нових мільярдерів - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Завдяки відкриттю і виробництва вакцин від коронавірусу, в світі з'явилося дев'ять нових мільярдерів, які тісно пов'язані з виробництвом препарату. Їх загальний статок достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей в країнах з низьким рівнем доходу. Про це пише УНН з посиланням на Euronews.
Цитата:
"Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок в розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей в країнах з низьким рівнем доходу 1,3 рази. Тим часом, ці країни отримали лише 0,2 відсотки загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, незважаючи на те, що в них проживає 10 відсотків населення планети", - йдеться в заяві.
Деталі
За даними представників коаліції некомерційної організації (НКО) People's Vaccine Alliance, яка бореться за рівний і безкоштовний доступ громадян всіх країн до вакцин, загальний дохід мільярдерів становить 19,3 млрд доларів.
Серед нових мільярдерів, які отримали свої статки завдяки поширенню вакцин, виявилися:
Стефан Бансель - генеральний директор Moderna (4,3 млрд дол.)
Угур Сахін - генеральний директор і співзасновник BioNTech (4 млрд дол.)
Тімоті Спрінгер - імунолог, інвестор і засновник в Moderna (2,2 млрд дол.)
Нубар Айєфан - голова Moderna (1,9 млрд доларів)
Хуан Лопес-Бельмонте - глава компанії ROVIm, яка виробляє і упаковує вакцини Moderna (1,8 млрд дол.)
Роберт Лангер - вчений, засновник та інвестор в Moderna (1,6 млрд дол.)
Чжу Тао - співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics (1,3 млрд дол.)
Цю Дунса - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1,2 млрд дол.)
Мао Хуіньхоа - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1 млрд дол.)
Також в дослідженні згадується про ще вісьмох людей, які вже були мільярдерами, і збільшили доходи на 32,2 млрд дол., завдяки інвестиціям у фармацевтичні корпорації, які займаються вакцинами від коронавірусу.
Додамо
Міжнародний валютний фонд в п'ятницю оприлюднив пропозицію на суму 50 мільярдів доларів, щоб покласти край пандемії COVID-19. План передбачає проведення вакцинації не менше 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року і не менше 60% населення на першу половину 2022 року.
За даними порталу Ourworldindata, який відстежує статистику за різними глобальними проблемами, по всьому світу використано вже понад 1,5 млрд доз вакцин від коронавірусу.