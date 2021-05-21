Завдяки вакцинам від коронавірусу в світі з'явилося дев'ять нових мільярдерів - дослідження

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"Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок в розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей в країнах з низьким рівнем доходу 1,3 рази. Тим часом, ці країни отримали лише 0,2 відсотки загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, незважаючи на те, що в них проживає 10 відсотків населення планети", - йдеться в заяві.

Деталі

За даними представників коаліції некомерційної організації (НКО) People's Vaccine Alliance, яка бореться за рівний і безкоштовний доступ громадян всіх країн до вакцин, загальний дохід мільярдерів становить 19,3 млрд доларів.

Серед нових мільярдерів, які отримали свої статки завдяки поширенню вакцин, виявилися:

Стефан Бансель - генеральний директор Moderna (4,3 млрд дол.)

Угур Сахін - генеральний директор і співзасновник BioNTech (4 млрд дол.)

Тімоті Спрінгер - імунолог, інвестор і засновник в Moderna (2,2 млрд дол.)

Нубар Айєфан - голова Moderna (1,9 млрд доларів)

Хуан Лопес-Бельмонте - глава компанії ROVIm, яка виробляє і упаковує вакцини Moderna (1,8 млрд дол.)

Роберт Лангер - вчений, засновник та інвестор в Moderna (1,6 млрд дол.)

Чжу Тао - співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics (1,3 млрд дол.)

Цю Дунса - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1,2 млрд дол.)

Мао Хуіньхоа - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1 млрд дол.)

Також в дослідженні згадується про ще вісьмох людей, які вже були мільярдерами, і збільшили доходи на 32,2 млрд дол., завдяки інвестиціям у фармацевтичні корпорації, які займаються вакцинами від коронавірусу.

Додамо

Міжнародний валютний фонд в п'ятницю оприлюднив пропозицію на суму 50 мільярдів доларів, щоб покласти край пандемії COVID-19. План передбачає проведення вакцинації не менше 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року і не менше 60% населення на першу половину 2022 року.

За даними порталу Ourworldindata, який відстежує статистику за різними глобальними проблемами, по всьому світу використано вже понад 1,5 млрд доз вакцин від коронавірусу.