Нанес ущерб государству на 40 млн грн - БЭБ сообщило о подозрении директору компании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору компании, завладевшему средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах. Путем формирования искусственного налогового кредита по НДС компания получила безосновательное возмещение налога и нанесла ущерб государству в размере 40 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
Детали
Как сообщают в Бюро, в течение длительного времени директор подавал ложные сведения о возмещении налога на добавленную стоимость. Предприятие, занимающееся импортом товаров широкого потребления на таможенную территорию Украины, фактически продавало его за наличные.
Цитата
“В дальнейшем директор общества, действуя в нарушение требований Налогового кодекса Украины ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», в период с февраля по июнь внес ложные сведения в официальные документы, с использованием электронной подписи общества, и подал в ГУ ГНС во Львовской области документы, которые явились основаниями для незаконного возврата сумм бюджетного возмещения НДС.
В ходе проведенных обысков выявлен факт отсутствия товара, импортированного в Украину, а также изъяты документы, подтверждающие факт незаконного возмещения НДС”, - сообщают в БЭБ.
Директору общества уведомлено о подозрении по факту незаконного возмещения НДС в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование уголовного производства осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Ранее
Бюро экономической безопасности в пределах обысков изъяло имущество компании, имеющей связи с россией и балурусью, на сумму более 50 млн грн.