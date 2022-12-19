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Завдав збитків державі на 40 млн грн - БЕБ повідомило про підозру директору компанії

Завдав збитків державі на 40 млн грн - БЕБ повідомило про підозру директору компанії

Київ • УНН

 • 432969 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору компанії, який заволодів коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах. Шляхом формування штучного податкового кредиту з ПДВ, компанія отримала безпідставне відшкодування податку та завдала збитків державі обсягом 40 млн грн, передає УНН з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Деталі

Як повідомляють у Бюро, протягом тривалого часу директор подавав неправдиві відомості про відшкодування податку на додану вартість. Підприємство, що займається імпортом товарів широкого вжитку на митну територію України, фактично продавало його за готівкові кошти.

Цитата

“Надалі директор товариства, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», у період з лютого по червень вніс неправдиві відомості до офіційних документів, із використанням електронного підпису товариства, та подав до ГУ ДПС у Львівській області документи, які стали підставами для незаконного повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

В ході проведених обшуків виявлено факт відсутності товару, імпортованого в Україну, а також вилучено документи, які підтверджують факт незаконного відшкодування ПДВ”, - повідомляють у БЕБ.

Директору товариства повідомлено про підозру за фактом незаконного відшкодування ПДВ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше

Бюро економічної безпеки в межах обшуків вилучило майно компанії, що має зв'язки з росією та білоруссю, на суму понад 50 млн грн.

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