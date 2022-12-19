Завдав збитків державі на 40 млн грн - БЕБ повідомило про підозру директору компанії

Деталі

Як повідомляють у Бюро, протягом тривалого часу директор подавав неправдиві відомості про відшкодування податку на додану вартість. Підприємство, що займається імпортом товарів широкого вжитку на митну територію України, фактично продавало його за готівкові кошти.

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“Надалі директор товариства, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», у період з лютого по червень вніс неправдиві відомості до офіційних документів, із використанням електронного підпису товариства, та подав до ГУ ДПС у Львівській області документи, які стали підставами для незаконного повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

В ході проведених обшуків виявлено факт відсутності товару, імпортованого в Україну, а також вилучено документи, які підтверджують факт незаконного відшкодування ПДВ”, - повідомляють у БЕБ.

Директору товариства повідомлено про підозру за фактом незаконного відшкодування ПДВ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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