Затягивание российско-украинской войны чревато еще большей неопределенностью – Турция
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Если российско-украинская война затянется или даже расширится, она еще больше усугубит глобальную нестабильность и неопределенность, предупредил в четверг пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, пишет УНН.
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«На семинаре, где мы занимались российско-украинской войной, которая по сути, является борьбой за гегемонию, мы обсудили текущую ситуацию и возможные сценарии. Продолжение и распространение войны еще больше усилит глобальную хрупкость и неопределенность», - написал Ибрагим Калын в Twitter.
Детали
Выступление Калына прозвучало на следующий день после семинара «Война в Украине: региональные и глобальные последствия» во дворце Чанкая в турецкой столице Анкаре, пишет агентство Anadolu.
В семинаре приняли участие ученые, представители аналитических центров, бизнесмены и эксперты, обсудившие региональные и глобальные последствия войны, а также дипломатические усилия Турции по достижению прекращения огня между двумя странами.
Участники заявили, что необходимо активизировать дипломатические усилия, чтобы открыть дипломатический путь для решения на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и активизировать переговоры.
На семинаре были рассмотрены события в этой области, кризисы в области энергетики, продовольствия и цепочки поставок, ядерная угроза и позиции ЕС и США.
Участники также заявили, что необходимо подготовиться к возможному изменению архитектуры глобальной безопасности в соответствии с новым балансом сил, который может возникнуть после войны.