Затягування російсько-української війни загрожує ще більшою невизначеністю – Туреччина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Якщо російсько-українська війна затягнеться чи навіть розшириться, вона ще більше посилить глобальну нестабільність та невизначеність, попередив у четвер прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин, пише УНН.
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«На семінарі, де ми займалися російсько-українською війною, яка, по суті, є боротьбою за гегемонію, ми обговорили поточну ситуацію та можливі сценарії. Продовження та поширення війни ще більше посилить глобальну крихкість і невизначеність», - написав Ібрагім Калин у Twitter.
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Виступ Калина пролунав наступного дня після семінару «Війна в Україні: регіональні та глобальні наслідки» у палаці Чанкая у турецькій столиці Анкарі, пише агентство Anadolu.
У семінарі взяли участь науковці, представники аналітичних центрів, бізнесмени та експерти, які обговорили регіональні та глобальні наслідки війни, а також дипломатичні зусилля Туреччини щодо досягнення припинення вогню між двома країнами.
Учасники заявили, що необхідно активізувати дипломатичні зусилля, щоб відкрити дипломатичний шлях для вирішення на основі суверенітету та територіальної цілісності України та активізувати переговори.
На семінарі також були розглянуті події у цій галузі, кризи в галузі енергетики, продовольства та ланцюжка поставок, ядерна загроза та позиції ЄС та США.
Учасники також заявили, що необхідно підготуватися до можливої зміни архітектури глобальної безпеки відповідно до нового балансу сил, який може виникнути після війни.