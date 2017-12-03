Задержан мужчина, который въехал в толпу в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали мужчину, который в воскресенье, 3 декабря, совершил наезд на пешеходов возле одного из баров в нью-йоркском районе Квинс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Следует отметить, что полиция пока не опубликовала имена тех, кто был вовлечен в инцидент.
Также стало известно возраст погибшего в результате наезда юноши: ему было 23 года.
Напомним, в воскресенье, 3 декабря, в Нью-Йорке автомобиль врезался в группу людей, виновник инцидента скрылся с места преступления.