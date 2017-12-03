Задержан мужчина, который въехал в толпу в Нью-Йорке

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18862 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34216 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103392 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111693 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132967 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107091 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108577 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113265 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117453 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали мужчину, который в воскресенье, 3 декабря, совершил наезд на пешеходов возле одного из баров в нью-йоркском районе Квинс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Следует отметить, что полиция пока не опубликовала имена тех, кто был вовлечен в инцидент. 

Также стало известно возраст погибшего в результате наезда юноши: ему было 23 года.

Напомним, в воскресенье, 3 декабря, в Нью-Йорке автомобиль врезался в группу людей, виновник инцидента скрылся с места преступления.

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